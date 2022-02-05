صحفي مغربي: إنقاذ الطفل ريان عملية حرجة.. الحفر السريع قد يسبب انهيار التربة

قال أمين شطيبة، صحفي مغربي في موقع سقوط الطفل المغربي ريان في قاع بئر، إن الكل ينتظر خروج الطفل، مشيرًا إلى أن أحد المسؤولين أكد وجود عملية دقيقة في الحفر، حيث يتبقى 80 سم، وبالتالي فإن العملية تتطلب مجهودا كبيرا وحيطة وحذرا وتركيزا جيدا من أجل إنقاذ الطفل، موضحا أن الطفل كان يلعب بشكل عادي ثم اختفى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة «on»، أن استعمال أدوات كبيرة أو الحفر السريع سيتسبب في انهيار التربة ما سيؤدي إلى كارثة، وبالتالي فإن الطاقم المنقذ يقوم بعمل كبير بحذر شديد، مشددًا على أن الوصول على الطفل ريان أنباء كاذبة وشائعات.

بداية الواقعة

وتابع الصحفي المغربي أن الطفل كان يلعب بشكل عادي لكنه اختفى، وعندما سألت العائلة عنه لم تجده وبدأ البحث من العائلة والأقارب واستعملوا الهاتف والحبال لمعرفة ما إذا كان وقع أم لا، وقاموا بتصوير الفيديو، واتصلوا بالسلطات المختصة وعلى رأسهم الدرك الملكي الذين أتوا بسرعة وباشروا البحث وبعدها بدأت حالة الطوارئ.

آلاف المغاربة يدعمون الأسرة

وأكد أن الآلاف من المدن المغربية جاؤوا إلى مكان الحادث لمؤازرة العائلة والتضامن معها، لأن قضية طفلها عالمية، بعدما كانت مغربية وعربية، مشيرًا إلى أن الأب والأم كانا موجودين بجانب سيارة الإسعاف، في انتظار خروج ابنهما من البئر المحبوس فيها منذ 5 أيام.