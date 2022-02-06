إعلامي مغربي عن وفاة ريان: عزاء الأمة العربية والعالم واحد

قال رشيد بن عمر، الإعلامي المغربي، إن كل مواطني المملكة المغربية حزانى على وفاة الطفل المغربي ريان بعد خروجه من البئر الذي ظل متواجدا فيه طيلة 5 أيام، «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزاؤنا واحد للأمة العربية والأشقاء في مصر والمغرب والعالم العربي والعالم كله، عزاؤنا واحد، ونشكركم جزيل الشكر لمتابعة هذا الحدث».

صحفية مغربية: لم يتوقع أحد وفاة الطفل ريان

فيما أضافت سهام حليلة، صحفية مغربية، خلال مداخلة هاتفية لها من المغرب بـ«تلفزيون الوطن»، أنه لم يتوقع أحد موت الطفل ريان بعد خروجه من البئر التي حبس فيها 5 أيام، «ريان هو ابن العالم كله ووحَّد كل دول العالم وخاصة العالم العربي».

وأوضحت أن حالة الطفل كانت حرجة بعد خروجه من البئر، وأكد عدد من الأطباء المراقبين لحالته بأنه سيشفى مع تلقيه العلاج اللازم، ولكن للأسف في سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث إنه وبعد ركوب الطفل سيارة الإسعاف وتحركت به تمهيدا لنقله لإحدى الطائرات المخصصة لنقله إلى مستشفى جامعي لعلاجه، وخلال وجوده في البئر زوّده الفريق الطبي بكمية هائلة من الأكسجين، كما كان يوجد طاقم طبي عالي المستوى من أجل إسعافه.