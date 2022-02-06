إصابة وزيرة داخلية الاحتلال بـ«كورونا».. وارتفاع الوفيات عالميا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إصابة وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» جاءت إيجابية، وقال مكتب وزارة داخلية الاحتلال، إن الوزيرة كانت على وشك إجراء مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية إلا أن نتيجة الفحص هذه منعتها.

وارتفعت إصابات «كورونا»، حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 393663996 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5752503 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 312796540 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات السودان إلى 57666 حالة

عربيا، سجَّل السودان، 194 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 وفاة، وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان، أمس السبت، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 57666 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورون» إلى 3742 حالة وفاة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1991 حالة إصابة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 855642 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2262 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 1149 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 783119 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات موريتانيا إلى 964 حالة وفاة

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 31 إصابة بـ الفيروس، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 58443 حالة، فيما وصلت مجموع الوفيت إلى 964 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، إن البلاد سجلت 180 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 56386 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.