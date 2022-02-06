ثبات الخامات والدولار يقود سعر حديد التسليح للاستقرار في فبراير

استقر سعر بيع حديد التسليح، خلال الـ 6 أيام الأولى من الشهر الجارى فبراير وسط توقعات باستقرار الأسعار حتى آخر الشهر الجاري في السوق المحلية مدعوما بعدم ارتفاع أسعار خامات الحديد واستقرار الدولار .

حديد التسليح يعاني من الركود

ويعانى حديد التسليح في فبراير الجارى من حدة الركود لتراجع أعمال البناء لدى الأهالى التى تمثل 60%من حجم الطلب على مواد البناء وفقا للشعبة العامة لموادابناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وطرحت هيئة التنمية الصناعية، فى نوفمبر 2021 رخصتين لإنتاج البيليت في مصر، بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن لكل منهما، ورخصة لإنتاج 200 ألف طن سنويًا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، إن شركة الدلتا للصلب سحبت كراسة الشروط الطرح، وستتقدم للحصول على رخصة لزيادة إنتاجها من البليت.

وانتهت الشركة العام الماضي، فى المرحلة الأولى للتطوير، والتي رفعت قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، تم تركيبها العام الماضي فيما تنتظر تنفيذ مرحلة ثانية للتطوير تصل بالإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا العام الجارى .

أسعار حديد التسليح اليوم

تنوعت أسعار الحديد في عدة مصانع منتجة له بفارق طفيف فيما بينها، وجاءت على النحو التالي:

- يباع حديد عز بسعر 15150 جنيها.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 14300 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ14300 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر14300 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14500 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 14300 جنيه.

أسعار خامات حديد التسليح عالميا:

- خام الحديد يباع بسعر 145 دولارا.

- فحم الكوك يباع بسعر 445 دولارا.

- خردة الصلب يباع بسعر 496 دولارا.

- البلبيت يباع بسعر 680 دولارا .

- نحاس يباع بسعر 9841.50 دولار.

-ألومنيوم يباع بسعر 3074.50 دولار.

- رصاص يباع بسعر 2187.00دولار .