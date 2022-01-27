ضبط 420 طربة حشيش بـ4 ملايين جنيه في الإسكندرية والشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والشرقية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمي شرطة ثالث المنتزه وأول العاشر من رمضان، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين، أحدهما له معلومات جنائية حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

مديرية أمن الشرقية

ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4٫200٫000 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

حملة مكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة في الإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية عبارة عن 17 مخزنا، ضُبط داخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 2500 كيلو جرام – 100 كيلو جرام لبذور القنب المخدر، واتخذت الإجراءات القانونية.