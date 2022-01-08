ضبط 200 طربة «حشيش» بحوزة متهم بالإتجار بالمخدرات في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، وبحوزته 200 طربة من مخدر الحشيش، وذلك في دائرة قسم ثالث المنتزه بالإسكندرية.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط المتهم، وتم إجراء التحريات اللازمة حوله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 20 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم مليوني جنيه تقريبًا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.