«المهندسين» تنظم معرضا للأجهزة الكهربائية.. خصومات 15% حتى 17 فبراير (صور)

افتتحت نقابة المهندسين المصرية، معرضا للأجهزة الكهربائية بمقر النقابة، اليوم، بحضور المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وإيناس صلاح، مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي.

معرض نقابة المهندسين

وقال المهندس أحمد حشيش، المتحدث باسم نقابة المهندسين، بحسب بيان، إنّ فعاليات المعرض مستمرة حتى 17 فبراير الحالي، بخصومات تصل إلى 15%، إذ يعد المعرض بداية لسلسلة معارض تنظمها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خدمة للمهندسين وأسرهم.

وزارة الإنتاج الحربي

وأشار حشيش، إلى أنّ النقابة ستنظم في يونيو المقبل، معرضا آخر في مقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، وجارٍ دراسة نظام التقسيط مع إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي لتطبيقه بالمعارض المقبلة.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود، القائمة النهائية للمرشحين على المراكز القانونية، وبينهم المرشحون على مقعد النقيب وعددهم 23 مرشحا، بعدما كانوا 29 قبل فتح باب التنازل والطعون.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، باب الترشح بدءا من 12 يناير حتى 26 يناير الماضي، كما جرى فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 30 و31 يناير 2022، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات إغلاق باب الترشح، بتقدم 1762 مرشحا، بينهم 29 على مقعد النقيب، ما يعني تنازل 6 عن الترشح على مقعد النقيب.