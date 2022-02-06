ضبط 17 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وتحرير 185 محضرا تموينيا بالمنوفية

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة ، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم اليوم الأحد شن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات لممارسته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازته وإستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ، حيث تم ضبط 10طن زيت طعام بالإضافة الي 1000كرتونة زيت طعام منتج نهائى مجهول المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب المصنع ، وكذا تحرير محضر أخر جنح أشمون ضد المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بناحية الإنجب - مركز أشمون لحيازتة وإستخدامة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وضبط 7 طن زيت طعام مجهول المصدر .كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر شبين الكوم لعرضة للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ، وضبط عدد 50 كرتونة مكرونة ،و 20 باكتة أرز مجهولة المصدر .

كما أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الحملة أسفرت أيضاً عن تحرير 185 محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع ما بين 88 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 87 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الإحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.