المطرب علي خلف يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «فرحة الدنيا»

كشف الفنان الشاب علي خلف، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة، خلال شهر فبراير الجاري، ضمن احتفاليات عيد الحب 2022، مشيرا إلى أنها تحمل اسم «فرحة الدنيا»، بالتعاون مع الملحن محمد سعد، والمؤلف محمد عزام، مضيفًا: «أغنية فرحة الدنيا ستطرح ضمن احتفاليات عيد الحب القادم 2022».

علي خلف: أتمنى أغنية «فرحة الدنيا» تنال إعجاب الجمهور

وتابع الفنان الشاب علي خلف، حديثه عن أغنيته الجديدة «فرحة الدنيا»، قائلًا: «أنا بحضر للأغنية بقالي شهر، وأتمنى أنها تعجب الناس وتحقق النجاح المطلوب».

ويذكر أن الفنان علي خلف، طرح أغنيته «بياع الورد»، في عيد الحب الماضي لعام 2021، والتي تُعد من كلمات محمد عزام، وألحان علي خلف، وتوزيع مينا منجي.

تكريم علي خلف بسبب أغنية «بياع الورد»

واستطاعت أغنية «بياع الورد» أن تنال إعجاب الجمهور، وتحقق نجاحًا كبيرا، إذ جرى تكريم الفنان علي خلف، عن هذا العمل الغنائي كأفضل أغنية لعيد الحب في العام الماضي في مهرجان عمالقة المبدعين في الوطن العربي.

مسيرة الفنان علي خلف الفنية

وقال الفنان علي خلف، إنه من مواليد بورسعيد، واستطاع أن يدخل عالم الفن منذ حوالي 7 سنوات تقريبًا، تمكن من خلالها العديد من تقديم عدد من الأعمال الفنية مثل: «ليكي عين»، كلمات محمد سليمان، وألحان هاني خليل، وتوزيع محمد صلاح، و«ليلة العمر»، كلمات محمد عزام، وألحان علي خلف، وتوزيع محمد صلاح، و«اكفينا شر الوجع»، كلمات هبه علب، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع محمد صلاح، وغيرهم من الأغنيات.