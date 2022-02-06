وداع حزين لضحية مشاجرة «الحصان» ببنها.. ووالدته: راح سندي (فيديو)

شيع العشرات من أهالي منطقة منشة النور ببنها في محافظة القليوبية، جثمان ضحية مشاجرة الحصان الشاب محمود أشرف غريب، الذي راح ضحية ضربة شومة من أحد الأشخاص بسبب نزول الحصان الخاص به في الأرض الزراعية ملك المتهم وأقاربه، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه بعصا أدت لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ونُقل إلى المستشفى ولقي مصرعه بها.

التصريح بدفن جثة ضحية المشاجرة

وصرحت جهات التحقيق المعنية بقسم أول بنها بدفن جثمان الشاب «محمود»، 18 سنة، وجرى انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثمان ظهر اليوم، وتوجه به أسرته وعائلته لمقابر الشموات بالعاصمة، حيث أدوا صلاة الجنازة عليه وسط انهيار أسرته بالكامل، ومشاركة أقاربه وأصدقائه والذين طالبوا بالقصاص من المتهم وسرعة إحالته للمحاكمة الجنائية.

لمشاهدة بث الجنازة:

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الأهالي : كان مكافحا ويتيم الأب

وقال المشاركون في الجنازة من جيران الفقيد وأصدقائه، أن «محمود» كان شابا مكافحا تولى مسؤولية أسرته بعد وفاة والده منذ 3 سنوات، وكان يواصل تعليمه الفني الصناعي «منازل» من أجل العمل كبائع للخضار في الأسواق، إذ كان يعول أسرته بمساعدة شقيقه الأكبر ووالدته البائعة في سوق بنها، وكان يستعد لدخول امتحان الدبلوم هذا العام.

والدته: ابني كان سندي وكل حياتي

وانهارت والدته وشقيقته خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخير، وقالت الأم، إن ابنها كان نعم السند، وكان كل حياتها وخير مثال للشاب المكافح، حيث وقف بجانبها وبجانب أشقائه بعد وفاة والده ومرض شقيقه الأكبر، مطالبة بمحاسبة الجاني على تربصه بابنها وقتله بعد أن اعتذر له عن نزول الحصان الأرض، ولكنه لم يكتف بذلك وتشاجر معه هو وأقاربه وقتلوه.

وأكدت الأم، أن محمود كان نعم الابن والشاب الطيب الخلوق، والذي لم يثر أي مشاكل، وكان الكل يحبه وجاءوا ليترحموا عليه.

لمشاهدة البث:

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شقيق الضحية: كان طيب وقتلوه دون ذنب

وقال أحمد اشرف غريب، شقيق الراحل «محمود»، أن شقيقه يعمل في بيع الخضروات والطمام في الأسواق وينقلها بعربة «كارو»، وأنه يوم الحادث مر على أرض المتهم، ونزل فيها الحصان ونشبت مشاجرة بينهما، وقام شقيقه بالاعتذار للمتهم وأقاربه، لكنهم أصروا على مطاردته، وقام أحدهم بضربه بعصا على رأسه، ما أصابه بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة، ليلفظ أنفاسه داخل المستشفى ببنها عقب دخوله العناية المركزة.

وأضاف «أحمد»، أن شقيقه كان من أطيب الناس، وقُتل دون ذنب، مطالبا بمحاسبة المتهم على تربصه بشقيقه وقتله.

ولقي شاب مصرعه إثر إصابته بالضرب علي رأسه في مشاجرة مع آخر بسبب نزول حصان المجني عليه أرض زراعية ملك المتهم، حيث تشاجرا فقام المتهم بضرب المجني عليه بشومه على رأسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة وطلب تقرير الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية إخطارا من العميد أيمن عادل رئيس مباحث قسم اول بنها بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوفي