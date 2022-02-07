مصدر: 45% من المستحقين للسلع التموينية صرفوا مقررات شهر فبراير

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري شهد إقبالا على صرف السلع المستحقة للبطاقات التموينية، وذلك بالنسبة للمواطنين حاملي البطاقات والمدرجين على منظومة دعم التموين، وعددهم 64 مليون مواطن مستحقين للدعم السلعي شهريا.

نسبة صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول من فبراير 2022

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن نسبة صرف السلع التموينية في الأسبوع الأول من فبراير 2022 بلغت حتى الآن 45% من إجمالي المواطنين المستحقين لصرف التموين.

وذكر المصدر، أن الأسبوع الأول من كل شهر دائما ما يشهد زيادة في نسبة صرف السلع، وتزداد تدريجيا حتى تكتمل نسبة الصرف في نهاية كل شهر.

23 مليون بطاقة تموين مستحقة للخبز والسلع

فيما يبلغ عدد البطاقات التموينية المدرجة على منظومة دعم التموين 23 مليون بطاقة تموينية تضم 72 مليون مستحقون لصرف الخبز يوميا، ومن بينهم 64 مليون مواطن مستحقون لصرف السلع والتموين.

وشهدت قائمة السلع التموينية لشهر فبراير 2022 عدد 26 سلعة ما بين سلع أساسية مثل السكر والأرز والزيت، وعدد 23 سلعة أخرى غذائية وغير غذائية مدعمة تضخها وزارة التموين أمام المواطنين بأسعار مدعمة تقل عن أسعار مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20% حيث يأتي من بين هذه السلع المكرونة والعدس والفول والجبنة ومساحيق الغسيل والصابون والملح والبسكويت.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع أمام المواطنين من حوالي 40 ألف منفذ بقال على مستوى الجمهورية، فضلا عن 6700 منفذ مشروع «جمعيتي» المنتشر على مستوى المحافظات، مع وجود ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي تقوم بإتاحة السلع التموينية والسلهع الحرة للمواطنين بأسعار مخفضة حيث تضخ المجمعات عدد 1200 سلعة أمام أي مواطن دون التقيد ببطاقة التموين.