استشاري مناعة: ننتظر ظهور متحور جديد لميكرون.. آخر نسخة قوية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية ظهور متحور جديد للمتحور أوميكرون، سيكون آخر نسخة قوية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن سرعة الانتشار الشديدة التي يتمتع بها أوميكرون قد تؤدي إلى حدوث مناعة مجتمعية وفقا لما ذهبت إليه بعض الدراسات.

الفيروس موجود لكنه ضعيف

وأضاف الحداد خلال حواره مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية رضوى حسن مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، أنّ بعض الدراسات تشير إلى أن هذا الأمر يعني انتهاء جائحة كورونا وليس انتهاء كورونا نفسه، بمعنى أن الفيروس سيكون موجودا لكنه ضعيف مثل البرد والإنفلونزا، كما أن العلاج واللقاح سيكونان متاحين ضده.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة أن الحصول على اللقاح أهم من اكتساب المناعة المجتمعية نتيجة زيادة عدد الإصابات، فقد يُصاب شخص كبير في السن أو شخص ضعيف مناعيًا وبالتالي يكون وقع الإصابة أخطر كثيرا رغم ضعف المتحور، لأنه لا يزال قادرا على الفتك وإحداث الوفيات والمضاعفات.

أهمية اللقاحات

وأكد أمجد الحداد أن اللقاحات مهمة لأنها تحمي من جزء كبير من متلازمة ما بعد كورونا، كما تحمي من الوفاة ودخول المستشفيات، مشددًا على أن إهمال الحصول على اللقاحات بسبب ضعف متحور أوميكرون أمر غير طبي له أخطار ومشكلات وآثار كثيرة ضارة بالمجتمع.

وأشار إلى أن الفيروس السائد عالميًا هو أوميكرون، ويتجه الفيروس إلى الضعف، وبالتالي قد لا تكون هناك نسخ قوية منه، لكن الأزمة في سرعته وقدرته على الانتشار، لأن أوميكرون أصبح قادرا على إصابة عدد كبير من البشر.