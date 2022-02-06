إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «إسلام العقاري العقاري 27 عاما مقيم ابو حمص مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، صلاح رجب قنديل 25 عاما مقيم أبو حمص مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكسر في الذراع اليسرى، محمد سعد عبد الوكيل 18 سنة أبو حمص مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بعموم الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج»، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بمستشفى أبو حمص العالم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.