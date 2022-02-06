تسمم 7 أشخاص في المرج.. بينهم 5 أشقاء

أصيب 7 أشخاص بحالة تسمم جماعي بمنطقة المرج، وتم نقلهم لمستشفى سموم الدمرداش لتلقى العلاج.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أشقاء بالتسمم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى سموم الدمرداش لتلقى العلاج، وجار الاستماع لشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.