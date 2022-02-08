رفع 50 طن مخلفات مبانٍ من أسفل كباري ميت غمر ضمن «حياة كريمة»

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لرفع مخلفات المباني التي تم إلقاؤها ليلا أسفل الكباري وفي أراضي أملاك الدولة، كما رفعت الحملة مخلفات القمامة وتنظيف وتطهير الشوارع المحيطة بمستشفى دقادوس والشوارع الرئيسية بالمدينة، ضمن الحملات اليومية للنظافة التي ينفذها مركز ومدينة ميت غمر والوحدات المحلية بقرى ميت غمر باستخدام المعدات المملوكة لمجلس المدينة والوحدات المحلية، للوصول بمستوى النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها لأفضل مستوى ممكن.

رفع 40 طن مخلفات مبانٍ

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها المهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في رفع 40 طن مخلفات مبانٍ من أسفل كوبرى زفتى بواسطة معدات وسيارات مجلس المدينة وتم نقلها إلى المدفن العمومي، ومصنع تدوير القمامة بجانب برفع تراكمات المخلفات بشوارع المدينة.

معاينة قطعة أرض مساحتها 28 ألف متر

ومن جهة أخرى، أعلن المهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، عن معاينة قطعة أرض مساحتها 28 ألف متر، ولك من أجل إقامة مجمع للمصالح الحكومية والحرفية تخصيصها بقرية بشلا لإقامة مشروعات حياة كريمة عليها، وأنه تم الاستعداد للمشروع بتوصيل جميع المرافق إليها وربطها بالطريق السريع ضمن الخطة التي تستهدف 54 قرية بمركز ميت غمر.

وعاين الوفد المكون من رئاسة مدينة ميت غمر وأعضاء مجلس النواب، الأراضي المقترح إقامة مشروعات حياة كريمة عليها في 15 قرية في مركز ميت غمر وهم قري: «بشلا واتميدة وكفر بهيده ودماص وسنفا وأوليلة وميت الفرماوى وكوم النور وصهرجت الكبرى وميت أبو خالد ودنديط وهلا وكفر سرنجا وميت ناجى وميت يعيش».