خريطة قطع الكهرباء عن حي غرب المنصورة 6 ساعات لمدة 4 أيام
كتب:
صالح رمضان
12:32 م | الأحد 06 فبراير 2022
صيانة الكهرباء - أرشيفية
أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة حتى الخميس المقبل 10 فبراير الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
فصل الكهرباء 6 ساعات 4 أيام
وأوضح بيان حي غرب المنصورة خريطة قطع الكهرباء لمدة 4 أيام مقبلة، والمناطق المتأثر بانقطاع الكهرباء، ويبدأ الانقطاع يوم الاثنين 7 فبراير ولمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، ويتم خلالها فصل التيار الكهربائي عن مناطق (امتداد الأديب من العبور - خلف الوكالة بشارع الاديب - شارع السلخانة - منطقة لاشين بسندوب - شارع السلخانة).
خرطية فصل الكهرباء بحي غرب المنصورة
وفي يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (سوق الخضار بالشيخ حسانين - شارع الثانوية - منطقة الجامع الكبير بسندوب - شارع السلخانة).
أما يوم الأربعاء، الموافق 9 فبراير، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (شارع العبور - امتداد احمد ماهر من العبور - اول الطريق السريع من العبور - شارع الثانوية - شارع السلخانة - منطقة علي زاهر بسندوب).
وفى يوم الخميس الموافق 10 فبراير، سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (شارع سكة سندوب - منطقة فريدة حسان - شارع السلخانة - منطقة لاشين بسندوب).
وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.