تحصين 67 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي ضمن «حياة كريمة» بالغربية

أعلن الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 67 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتي انطلقت 22 يناير الماضي، بهدف تحسين مستوى تنمية الثروة الحيوانية، وتستمر لمدة شهر على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية بمراكز كفر الزيات وطنطا والمحلة الكبرى وزفتى وبسيون وسمنود والسنطة.

استهداف 172 ألف رأس ماشية

وكشف حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، عن أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف رأس حيوان من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة خلال الفترة المقبلة للتحقيق المنفعة العامة.

توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية

وكشف مدير الطب البيطري بالغربية، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا وفق جدول زمني مع توافر التحصينات من هيئة الخدمات البيطريةخلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح العام للمواطنين.