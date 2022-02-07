جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022: متاح لـ5 ملايين فرد لمدة 4 أيام

ذكرت وزارة المالية، إنَّه سيجرى صرف المرتبات للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لأكثر من 45 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة، وفق جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، إذ يبدأ صرف مرتبات في 23 فبراير 2022.

وأضافت وزارة المالية، في الكتاب الدوري لمرتبات العاملين، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنَّ مرتبات شهر فبراير 2022، سيجرى صرفها لتكون لمدة 4 أيام كما يحدث شهريًا، إذ تبدأ يوم 23 فبراير وتنتهي 28 من نفس الشهر.

23 فبراير بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة وجهة

وأشارت وزارة المالية إلى أنَّه وفق جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، سيجرى صرف مرتبات للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة يوم الأربعاء الموافق لـ23 فبراير الحالي، ويليها صرف المرتبات للعاملين 23 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 فبراير 2022.

ويترقب الكثير من العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، والوزارات والهيئات، الإعلان عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، خاصة أنَّ شهر فبراير يعد أقصر شهور العام.

صرف مرتبات 5 ملايين عامل

ونبهت وزارة المالية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خصوصًا أنَّه يجرى صرف مرتبات أكثر من 5 ملايين عامل بالدولة خلال 4 أيام، مؤكّدة أنَّ المرتبات ستكون متاحة في الماكينات في أي يوم عقب نزوله من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة وزارة وإدارة ومصلحة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري.

وأكّدت وزارة المالية، في كتابها الدوري الخاص بجدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، أنَّه يمكن لجميع العاملين في كل الوزارات صرف المرتب في الأسبوع التالي، إذ يمكن الصرف يومي الأحد الموافق لـ27 فبراير، ثم يوم الإثنين الموافق لـ28 فبراير الجاري.