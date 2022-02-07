غرامات السكة الحديد 2022.. أبرزها 420 جنيها حمل مواد قابلة للاشتعال بالقطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غرامات السكة الحديد الجديدة 2022، على الركاب المخالفين لتعليماتها، لتحقيق الانضباط داخل جميع محطات السكك الحديدية، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

غرامات السكة الحديد 2022.. 70 جنيها غرامة التدخين

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن غرامات السكة الحديد 2022، تكون 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات، و50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية، و40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة، و30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة، و20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة دون تذكرة، و15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي دون تذكرة.

غرامات السكة الحديد 2022.. 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم فرض غرامات السكة الحديد 2022، على أي راكب مخالف للتعليمات، حيث سيتم فرض 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات، و420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تضايق ركاب القطار، و200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد، و200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، و100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة أوميكرون

أوضح المصدر أن السكة الحديد تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.