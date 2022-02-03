تعليم الغربية تختتم امتحانات الإعدادية: «نعمل لصالح الطلاب»

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس، بأداء الامتحان في مادة العلوم، وأكد أن الامتحانات التي استمرت على مدار أسبوع، لم تشهد أي شكاوى من وجود ما يعيق أو تعكر صفو الامتحانات.

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بالغربية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل: «كلنا نعمل جاهدين من أجل مصلحة الطالب منذ أول يوم امتحانات»، لافتاً إلى أنه قام، في وقت سابق اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) بإدارة كفر الزيات التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وانتظام العمل باللجان، ومستوى الامتحان، والتأكد من عدم وجود شكاوى من امتحان مادة العلوم، وكذلك التأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

هدوء داخل اللجان ولا شكاوى من امتحان العلوم

وأوضح «حسن» أن اليوم انتهى بعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب، وتم التواصل مع جميع غرف العمليات، سواء الرئيسية بالمديرية أو الفرعية في الإدارات التعليمية، للتأكد من عدم وجود شكاوى من الامتحان بجميع الإدارات، حيث تم التواصل مع رؤساء غرف العمليات الفرعية، وتم التأكد من التواصل مع رؤساء اللجان أثناء سير الامتحان، للتأكد من استقرار اللجان، وعدم وجود أي شكوى من جانب الطلاب.

91672 طالباً أدوا امتحان الإعدادية أمام 437 لجنة

وأدى نحو 91672 طالباً وطالبة في الشهادة الإعدادية العامة، الامتحان في مادة العلوم، أمام 437 لجنة اليوم الخميس، فيما أدى 4650 طالباً بالإعدادية المهنية امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الأولى والمجال الزراعي في الفترة الثانية، أمام 26 لجنة.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بعد يوم من انتهاء جميع امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني بمختلف تخصصاته ونوعياته بمحافظة الغربية.