«الكهرباء» تحل مشكلة مواطن دفع الفاتورة مرتين.. ترحيلها للشهر التالي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قيامه بحل شكوى أحد المواطنين الذي يتضرر فيها من سداد قيمة فاتورة الكهرباء مرتين لنفس الشهر مرة من خلال محصل الشركة ومرة عن طريق إحدى شركات الدفع الإلكتروني.

مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها تبين ما يلي:

التأكد من دفع الشاكي نفس الفاتورة مرتين الأولى للمحل والثانية لشركة الدفع الإلكتروني

- تم سداد الفاتورة محل الشكوى من خلال محصل الشركة.

- تم سداد نفس الفاتورة محل الشكوى عن طريق أحدى شركات الدفع الإلكتروني.

- تم احتساب قيمة الفاتورة المسددة مرة أخرى كدفعة مقدمة لصالح الشاكي من الفاتورة التالية.

حق المواطن في المحاسبة على الاستهلاك مرة واحدة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الاستجابة السريعة من قبل الجهاز حرصاً وتقديراً لحق المواطن في المحاسبة على الاستهلاك مرة واحدة.

كيفية التواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آلية استقبال الشكاوى من المواطنين للعمل على حلها طبقاً للخطوات التالية:

- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء على أن يقوم الشاكي:

* باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

* وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم برید 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».