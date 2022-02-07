مستشار الرئيس: إصابة مرضى كورونا بشيخوخة مبكرة ليست شرطا في كل الحالات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حتى الآن مؤثرة للوقاية من الفيروس، كما أن المتحورات الأكثر انتشارًا في مصر والعالم أجمع الآن، هما «أوميكرون» و«دلتا»، فالمتحورات الجديدة قادرة على إحداث إصابات قوية وكثيرة، وهذا ما جرى معرفته من خلال المتحورات السابقة، مؤكدًا أن المواطنين الذين تلقوا اللقاحات، كانوا أقل عرضة لدخول المستشفيات أو حدوث حالات وفاة.

مصر أجرت العديد من الدراسات على «متلازمة ما بعد كورونا»

وعلق «تاج الدين»، على التصريحات الروسية التي أشارت إلى أن المصابين بفيروس كورونا عرضة للإصابة بـ«الشيخوخة المبكرة»، قائلًا إنها قد تكون أجريت على بعض الحالات، وأن إصابة مصابي كورونا بشيخوخة مبكرًا، ليست شرطًا في كل الحالات، كما أن مصر أجرت العديد من الدراسات على «متلازمة ما بعد كورونا» بعضها نُشر وبعضها سينشر مستقبلًا، وهناك الكثير من المواطنين يصابون بكورونا، ثم يتعافون ويعودون إلى عملهم بصورة طبيعية.

مصر من أوائل الدول التي تحدثت عن تأثير ما بعد الإصابة بفيروس كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحدثت عن تأثير ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن البعض قد يصاب بالتهابات رئوية طويلة المدى وقصور تنفسي طويل المدى، فضلًا عن التأثير على بعض أنسجة وأعضاء الجسم كالقلب والعضلات، كما أن المصاب بـ «أوميكرون» قد يتسبب في إصابة من 14 إلى 17 شخصا، ظهور متحورات جديدة من كورونا ومن الفيروسات المختلفة متوقع جدًا.

تحور أي فيروس يجعلنا نتعامل معها من أول وجديد وكأنه فيروس جديد

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تحور أي فيروس يجعلنا نتعامل معها من أول وجديد وكأنه فيروس جديد، كما أن التحور يعتبر تهربا للفيروس من القوة المناعية التي تتعامل معه حتى يستطيع الدخول إلى أجهزة الجسم، موضحًا أن المتحورات الجديدة قدرتها على إحداث إصابات تكون قوية وهذا ما تم معرفته من خلال المتحورات السابقة، «قلنا من قبل أن اللقاحات لا تمنع العدوى، ولكن تقلل عدد الإصابات التى تحتاج إلى مستشفيات».