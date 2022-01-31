مستشار الرئيس يحذر من «أوميكرون»: ينتشر عائليا ويصيب كل أفراد الأسرة

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، قائلا «رجل فاضل وعظيم وصديق عزيز سبق أن عملنا سويا في الناحية التنفيذية عندما كنت وزيرًا للصحة والسكان بينما كان هو محافظ للإسكندرية ثم وزير الإدارة المحلية».

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض مقدمي برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»: «صفاته الحميدة وهدوئه الشديد وإخلاصه وتفانيه لم يتركوه لحظة في حياته، رحمه الله وأحسن إليه».

متحور أوميكرون ينتشر عائليا

وتطرق مستشار رئيس الجمهورية إلى متحور أوميكرون، مؤكدًا أنه ينتشر عائليا، إذ يصيب كل أفراد الأسرة من الأطفال والشباب والكبار، محذرا من إمكانية إصابة بعض الحالات دون ظهور أعراض عليها، وهذا يساعد في انتشار المرض: «يجب عدم الاستهانة بكورونا حتى لو كانت بعض الإصابات بسيطة، وبعض تحورات كورونا لم يُعلن عنها».

التزموا بالإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن الإصابات المعلنة هي المسجلة رسميا لدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت، إلى أن الفيروسات تتميز بقدرتها على التحور، لأنها ترغب في البقاء، وهو ما يشبه ارتداء قناع للهروب من المناعة.