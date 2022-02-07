جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 40 شريطا و6 زجاجات كونترمال

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، اليوم، إحباط عملية تهريب مخدرات بمطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ضبط 40 شريطا و6 زجاجات كونترمال

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، في بيان صحفي، أنه بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه في أحد الركاب القادمين من أثينا على طائرة الخطوط الجوية اليونانية، تم تكليف إيمان موسى مأمور الجمرك وحازم محمد مشرف الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 40 شريطا و6 زجاجات من عقار كونترمال المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2022

وأشارت إلى أن عبدالعال نعمان مدير الإدارة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.