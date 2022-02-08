حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الصراحة المفرطة من أكثر ما يميز مواليد برج العقرب و يمكن القول أنه عيب خطير يمكن أن ينفر الآخرين منه، فالكثيرين لا يفضلون القول الصريح المباشر، بل يفضلون المجاملات على الحقيقة، وهو الأمر الذي يرفضه أصحاب هذا البرج، فهم من الشخصيات القوية التي لا تهتم بآراء الآخرين، فأصواتهم من عقولهم فقط.

صفات مواليد برج العقرب

ومن أبرز صفات برج العقرب هي الذكاء الشديد الذي يجعلهم محط أنظار الآخرين، وهذا يؤهلهم لتقلد أعلى المناصب، ويمكنهم الحصول على المناصب المرموقة، وهو الأمر المشترك بين الإناث والذكور من أصحاب هذا البرج، وإن كانت امرأة العقرب معروفة بالدبلوماسية، وبقدراتها على إدارة الحوارات وكسب أي نقاش آيا كان.

تستعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا، وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم يزداد ميلك للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان شاروخان ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر، المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الموسيقار العبقري عمر خيرت، والمناضلة النسوية هدي شعراوي، واللاعب كرة الشهير مارادونا، والعبقري بيل جيتس.