حظك اليوم برج العقرب الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج العقرب من الشخصيات المعروفة بأنها لطيفة بشكل مبالغ فيه، فهي تحب التعاون وتقديم المساعدة للآخرين، كما أنها قادرة على التحدث بلباقة ويمكنها إيجاد حلول ومشاكل بطريقة مبتكرة وخارج الصندوق، لكنها في نفس الوقت ترفض التعرض للإيذاء، ويمكنها أن ترد بمنتهى القسوة.

صفات مواليد برج العقرب

يُعرف عن رجل برج العقرب أنه صريح بشكل مفرط، فهو قد يقول الحقيقة مهما كانت مؤذية، كما أنه معروف بالطموح ورغبته دائمًا في تحقيق أهدافه مهما طال الوقت، فهو لا يسمح لأي شيء أو شخص بإعاقة وصوله لما يرغب.

ترصد بوابة «الوطن» لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج العقرب حظك اليوم مهنيًا

وعلى المستوى المهني يكون القمر في منزل العمل مما يساعد أصحاب برج العقرب اليوم على التركيز في كل عمل يقومون به وتحرز تقدما سريعا.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن كوكبي فينوس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك جاذبية وحضورا ويعدانك بأوقات ممتعة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان شاروخان ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر، المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الموسيقار العبقري عمر خيرت، والمناضلة النسوية هدي شعراوي، واللاعب كرة الشهير مارادونا، والعبقري بيل جيتس.