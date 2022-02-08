إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بقنا

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص «أجرة»، على الطريق الصحراوي الغربي طريق المراشدة، بمحافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، طريق المراشدة الصحراوي؛ ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

نقل 7 مصابين إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل 7 مصابين إلى المستشفى؛ لتقديم الإسعافات الأولية لهم، كما شكلت إدارة مرور قنا لجنة لمعرفة أسباب انقلاب السيارة الميكروباص بالركاب على الصحراوي.

وبحسب مصدر أمني، أن السرعة الزائدة هي السبب وراء الحادث.