جثة في غرفة النوم.. وفاة «عنتر» بعد 3 أيام من تعرضه لـ«علقة موت»

نشبت مشاجرة في أحد شوارع منطقة الهرم يوم الثلاثاء الماضي، بين 3 أشخاص، سائق «توكتوك» واثنين آخرين، بعد اصطدام الأول بسيارة المتهمين، فتسبب ذلك بخدش السيارة، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتعدى المتهمان بالضرب على سائق «التوك توك»، ولاذا بالفرار.

عاد سائق «التوك توك» ويدعى عنتر عنتر ياسين، يبلغ من العمر 21 سنة إلى منزله عقب انتهاء المشاجرة ولم يتوجه إلى المستشفى، وبعد يومين شعر بآلام الكدمات وفي صباح اليوم التالي، حاولت والدته إيقاظه من نومه ولكنه كان جثة هامدة واكتشفت وفاته.

الأم ارتابت في الوفاة المفاجئة

والدة الضحية، تقدمت ببلاغ للنيابة العامة لمعرفة سبب وفاة نجلها لارتيابها في الأمر؛ لذا أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت واقعة الاعتداء بالضرب على المجني عليه؛ تمهيدا لتفريغها.

الطب الشرعي: نزيف داخلي سبب الوفاة

وكشف مصدر بالطب الشرعي، أنه بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى عنتر عنتر ياسين؛ بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، تبين وجود نزيف داخلي في المخ، والذي تسبب في الوفاة، مشيرًا إلى أنه تم كتابة تقرير الصفة التشريحية، وجار إرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.