جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص في بنها

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 52 عامًا عثر على جثته بجوار مزلقان ورورة دائرة مركز شرطة بنها وتم نقلها لمشرحة مستشفى بنها العام.

وأمرت جهات التحقيق التشريح للجثة لمعرفة سبب الوفاة واستدعاء أهله حيث أنه عثر معه على بطاقة تدل إنه من أبناء محافظة المنيا.

بلاغ بالعثور على جثة ببنها

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على جثة بجوار مزلقان قرية ورورة دائرة المركز.

العثور على بطاقة شخصية

انتقلت قوة أمنية وتبين أن الجثة بجوار المزلقان ولا توجد به أية اصابات وعثر بين طيات ملابسه على صورة بطاقة تحمل اسم «ع م ت» 52 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومحل إقامته سمالوط محافظة المنيا وتم نقله لمستشفى بنها العام وقررت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

في سياق آخر، شيع العشرات من أهالي منطقة منشية النور ببنها في محافظة القليوبية جثمان ضحية مشاجرة الحصان الشاب محمود أشرف غريب الذي راح ضحية ضربة شومة من أحد الأشخاص بسبب نزول الحصان الخاص به في الأرض الزراعية ملك المتهم وأقاربه حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام علي أثرها المتهم بضرب المجني عليه بعصا أدت لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وجري نقله للمستشفي حيث لقي مصرعه هناك.

وصرحت جهات التحقيق المعنية بقسم أول بنها بدفن جثمان الشاب محمود 18 سنة حيث جري انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثمان ظهر اليوم وتوجه به أسرته وعائلته لمقابر الشموت حيث أدوا صلاة الجنازة عليه وسط انهيار أسرته بالكامل.

وشهدت الجنازة انهيار والدته وشقيقته خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخيرة مشيرة إلى أنه كان نعم السند.