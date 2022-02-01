لجنة مكافحة كورونا: نعاني من زيادة إقبال المرضى على المستشفيات

علق الدكتور محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيانات وزارة الصحة، قائلا إن الجميع قلق، لكن هناك فارقh بين القلق لشيء غير متوقع، ما يثير القلق والرعب، وبين القلق لشيء متوقع حدوثه، وبالتالي هذه الارتفاعات متوقع حدوثها.

ارتفاع إصابات كورونا كانت متوقعة

أضاف «عبد الفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم، أنه من ضمن صفات متحور أوميكرون، أنه سريع الانتشار، وبالتالي متوقع من أعداد الإصابات بزيادتها، «متتخضوش من الأعداد، لأن ده المنحنى الطبيعي للموجة الحالية».

وأشار إلى أن عملية خفض الإجراءات الاحترازية «مصيبة سودة» على حد وصفه، من عدم ارتداء للكمامة أو الحرص على التباعد الاجتماعي، «احنا واخدين قرارات سليمة وصائبة، ومزهقناش ومش هنزهق من الإجراءات الاحترازية، لكن الدول الأوروبية زهقت، مفيش حاجة اسمها كدة».

وأفاد بأن عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، سينعكس في عدد دخول الحالات بالمستشفيات والإشغالات على مستوى الأسرة، وتابع ساخرًا: «يعني أفك الإجراءات الاحترازية وأغني بعد كده ظلموه!».

نسبة إشغالات المستشفيات تقترب من 80%

أوضح أن تدفق معدل المرضى على المستشفيات ارتفع، «احنا بنعاني على المستشفيات والعيادات والرعايات، كل دة الأعداد بتتضاعف، لدرجة إن نسبة الإشغالات تكاد تقترب من 70 أو 80%».

ووجه الإعلامي رامي رضوان له سؤالا، قائلا: «هل نخشى من متحور نيوكوف؟» فرد عليه: «الخوف مطلوب والرجاء والأمل برضه مطلوبين، احنا بنطير بجناحين، الخوف والأمل مع بعض، أما إننا نطمن تماما، وأرفع الإجراءات الاحترازية وأقول زينا زي برة، لأ احنا مش زي برة، احنا هنفضل ماشيين بالإجراءات الاحترازية، وفي خط سير التطعيم، لحد ما ربنا يكرمنا ويرفع عنا هذا الوباء».

وواصل: «بالعلم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والإقبال على التطعيم، نقدر إن شاء الله نتخطى هذه الجائحة».