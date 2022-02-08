ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس الليلة

تشهد محركات البحث حاليا على الإنترنت، إقبالا كبيرا على البحث عن القنوات العربية المقرر أن تذيع الليلة مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بالميراس بطل البرازيل، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية، حيث يبحث عشاق المارد الأحمر، عن تردد القنوات التي تبث المباراة الليلة، لمشاهدة مباراة فريقهم وتشجيعه للصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتبث عدد من القنوات الإماراتية والسعودية، مباراة الأهلي وبالميراس الليلة في السادسة والنصف مساء، بعد حصولها على حقوق البث الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن بين هذه القنوات، ssc السعودية التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات، وتشاهد على نايل سات، ويستعرض موقع «الوطن» للقراء والمهتمين، التردادت الخاصة بالقنوات المقرر أن تبث المباراة الليلة.

تردد قناة ssc

- تبث القنانة من خلال القمرين عرب سات، ونايل سات.

- تردد رأسي 11587.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

- معدل الترميز 12417.

- معدل الشفرة 27500.

كما تبث القناة الرياضية السعودية ssc7، التابعة لباقة قنوات ssc، وهي قناة مشفرة مدفوعة الاشتراك عبر الاستعانة بجهاز GoBx، من خلال التردد التالي.

قناة ssc7 الرياضية المشفرة

- تردد أفقي 12417.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أبو ظبي

كما تبث مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، عبر التردد التالي:

- التردد الأفقي 12226.

- معدل الترميز 27500.

- معدل التصحيح 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة

وتبث قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة، من خلال القمر الصناعي عرب سات، عبر التردد التالي:

- تردد أفقي 11804.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 4/3.

وكانت مجموعة قنوات أبوظبي، أعلنت بث وإذاعة مباريات كأس العالم للأندية، عبر قنوات أبوظبي الرياضية، كما يتم بثها عبر تطبيق STARZPLAY.