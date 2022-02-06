حقيقة مد إجازة نصف العام 2022.. وزير التعليم: نتابع تطورات أوميكرون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، سارت وانتهت بشكل منضبط وطبيعي دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بكامل طاقتها لاستمرار العام الدراسي 2021-2022، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور أوميكرون، موضحا أن إجازة نصف العام الدراسي 2022 بدأت أمس لجميع الطلاب.

وزير التعليم يكشف حقيقة مد إجازة نصف العام الدراسي 2022

وكشف وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، عن حقيقة مد إجازة نصف العام الدراسي 2022، قائلا: «نتابع تطورات الوضع الوبائي لمتحور أوميكرون، ولا يوجد أي داعي لمد إجازة نصف العام، والترم الثاني سيبدأ يوم 19 فبراير الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على سير الدراسة، من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون.

وزير التعليم لـ«أولياء الأمور»: لا تلتفتوا للشائعات

وأكد شوقي، على أن إجازة نصف العام الدراسي 2022 تبدأ يوم 5 فبراير الجاري وتنتهى يوم 17 في نفس الشهر، مطالبا جموع أولياء الأمور بعدم الألتفاف إلى الشائعات الخاصة بتأجيل الفصل الدراسي الثاني ومد إجازة نصف العام الدراسي وتحويل الدراسة بالترم الثاني «أون لاين»، بسبب متحور أوميكرون، مشيرا إلى أنه لا داعي بمد إجازة نصف العام، وإغلاق المدارس خلال الترم الثاني.

وزير التعليم: أوميكرون لن تؤثر على الترم الثاني في المدارس

وأوضح وزير التعليم، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون لن تؤثر على الترم الثاني في المدارس، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بضرورة تعقيم وتطهير المدارس قبل انطلاق الترم الثاني، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون، مؤكدا على أنه لا يوجد أي قرار بإغلاق المدارس في الترم الثاني بسبب أوميكرون.