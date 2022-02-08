غلق 22 محلا ومخزنا بدون ترخيص في حملة مكبرة بالقاهرة

شن حي الأزبكية في القاهرة برئاسة اللواء يحيي محمد الأدغم، رئيس الحي، حملة للتصدي للمخالفات والأماكن غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من أصحاب المحلات والمخازن.

وأسفرت الحملة عن غلق 21 محلا ومخزنا تعمل بدون ترخيص، في نطاق «ميدان رمسيس وشارع كلوت بك، وشارعي نجيب الريحاني، والجمهورية».

إصلاح ماسورة مياه مكسورة

كما تم التنسيق بين الحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإصلاح ماسورة مياه مكسورة، تسببت في تسريب المياه في تقاطع 26 يوليو مع الجمهورية، وتم شفط المياه وانتظام حركة المرور.

وفي إطار حملات محافظة القاهرة، نجح حي غرب القاهرة، في إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص في شقة بشارع الفسقية بجاردن سيتي، بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة بشوارع الحي وإزالة الإشغالات، والتعامل مع شجرة مائلة وتهذيب الأشجار بشارع جامع عمر مكرم في ميدان التحرير، كما تم التعامل مع سقوط شجرة بشارع صلاح الدين تقاطع شارع العزيز عثمان ورفع المخلفات.

وفي سياق متصل، أجرى عدد من قيادات محافظة القاهرة، جولة تفقدية داخل موقف عبد المنعم رياض؛ لدراسة تطوير موقف عبد المنعم رياض، واستطلاع رأى المواطنين عن جودة الخدمة بالحي.

تطوير طريق عزبة خير الله

من ناحية أخرى، تفقد وفد من محافظة القاهرة، تطوير طريق عزبة خير الله والفراغات والمناطق المفتوحة وأسطبل عنترومنطقة الجبخانة بعزبة خير الله، وتطوير سلالم ومسارات المشاة، وإنشاء طريق الربط الصاعد بالعزبة.