14 مليار ريال تكلفة مشروع الأفنيوز بالرياض: نقلة نوعية في جودة الحياة

أقيم مساء أمس الأحد برعاية فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، مع شركة المباني الكويتية، والذي تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

الرياض من أفضل 10 مدن في العالم بعد مشروع أفنيوز

ووفقًا لقناة الإخبارية السعودية، أفاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أنَّ هذا المشروع هو الأضخم، إذ سيجرى تنفيذ أكبر مجمع تجاري في الرياض وهو مشروع الأفنيوز، والذي يدعم جودة الحياة، لتكون العاصمة من أفضل 10 مدن في العالم كوجهة سياحية.

وأضاف أنَّ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف 12.5 تريليون ريال، مخصص منها تريليون للقطاع العقاري موزعة على جميع مناطق المملكة وستكون الحصة الأكبر من نصيب الرياض لأنّها تمثل 50% من الاقتصاد السعودي.

وفى السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن أمير الرياض قوله إنَّ مشروع أفنيوز سيكون نقلة لمدينة الرياض، وهو ما يدعمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الدعم والاستثمار بالمشاريع النوعية التي ترتقي بمستوى وجودة الحياة بالرياض.

المباني الكويتية توقع عقد تنفيذ مشروع أفنيوز الرياض

وفي نوفمبر من العام الماضي، كشفت شركت المباني الكويتية عن توقيع شركة شمول القابضة المملوكة لها بنسبة 60% عقد المقاول الرئيسي للمجمع التجاري الخاص بمشروع لأفنيوز الرياض، مع شركة نسما وشركائهم، بقيمة 6.4 مليار ريال ما يعادل نحو 520 مليون دينار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنَّ مساحة المشروع تبلغ 390 ألف متر مربع بمساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومدة الإنشاء المتوقعة 40 شهرًا، إذ يقع المشروع في موقع استراتيجي يطل على تقاطع الملك سلمان وطريق الملك فهد، ويضم فنادق وشقق سكنية ومكاتب ومرافق صحية.