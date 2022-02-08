مساحات تصل لـ151 مترا.. كراسات شروط حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

تنشر «الوطن» كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاثة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهي «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويتم طرح الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

مواصفات شقق مشروع «سكن مصر»:

يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - الشروق).

- بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- على أن يسدد المواطن 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مواصفات شقق مشروع «دار مصر»:

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- على أن يسدد المواطن 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مواصفات شقق مشروع «JANNA»:

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

أسعار الشقق والأقساط الشهرية لشقق مشروع «سكن مصر»

أسعار الشقق والأقساط الشهرية لشقق مشروع «دار مصر»

أسعار الشقق والأقساط الشهرية لشقق مشروع «جنة»

شروط التقديم:

وتعد من أبرز شروط الحصول على شقة ضمن الثلاث مشروعات، فى ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي من قبل.