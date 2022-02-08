تأجيل محاكمة الـ5 متهمين بابتزاز هايدي لجلسة الخميس المقبل

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين الـ 5 بابتزاز الطفلة هايدي بصور خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ابتزازها وأسرتها للمطالبة بمبالغ مالية إلى جلسة يوم الخميس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

اقرأ أيضا شقيقة هايدي ضحية الابتزاز بالشرقية: أختي جتلي في المنام وقالت عاوزة حقي

النيابة تقيم الدليل على المتهمين

قالت النيابة العامة، خلال بيان لها، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة 8 شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأن ابنتيْ الأخيرة، تحصلا من 2 متهميْنِ آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وأنه تم تهديد والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، وفوجئ أهل الطفلة بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها.

وتابعت النيابة: «توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات 4 من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم».

«هايدي» تتخلص من حياتها بسبب صور خادشة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هايدي ش»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة بقرية كفر الحاج علي التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفيت إثر تناولها الحبة السامة.

ووجهت أسرة المتوفية الاتهامات لـ 5 أشخاص، هم جارتهم «غندورة» مقيمة بكفر الحاج علي، 50 سنة، وابنتيها «منى وعزة»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، انتقاما من المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الأربعة، وفي وقت لاحق ألقت القبض على المتهمة الخامسة، وتم إحالتهم إلى الجنايات.