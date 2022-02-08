توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. درجات الحرارة تعود مرة أخرى إلى الانخفاض

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستعود بداية من غد الأربعاء إلى معدلاتها الطبيعية، كما يسود طقس ممطر على عدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لمدة الثلاثة أيام المقبلة، فى حين يعود الهدوء الجمعة المقبل، إذ تعود حالة الاستقرار في الأحوال الجوية.

عودة التغيرات في الأحوال الجوية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من طقس الأربعاء، إذ سيشهد عودة التغيرات في الأحوال الجوية، من أمطار خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد مساء إلى القاهرة، عودة الرياح، كما تعود درجات الحرارة مرة أخرى إلى الانخفاض، إذ ستكون العظمى 18 درجة على محافظات القاهرة الكبرى، وتنخفض ما بين 2-4 درجات على معظم محافظات الجمهورية، في حين يعود نشاط الرياح على فترات متقطعة، وتختفي الشبورة في الصباح الباكر.

طقس الخميس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة ، إذ يسود طقس بارد نهارا على كافة محافظات الجمهورية، وشديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع في ساعات الليل المتأخرة على المزروعات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تزيد فرص سقوط الأمطار ما بين متوسطة وخفيفة وبشكل متقطع، على أقصى السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات القاهرة الكبرى، ومدن القناة وسيناء، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

طقس الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود حالة الاستقرار النسبية بداية من طقس الجمعة، إذ تتراجع فرص سقوط الأمطار، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات الوجه البحري، فى حين يسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، وتعود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن وإلى محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 14.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 21، والصغري 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21والصغرى 08.