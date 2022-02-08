مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم قطار بـ«توك توك» في طنطا «صور»

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، في تصادم قطار بـ«توك توك»، في مزلقان سكة المحلة، في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن تصادما بين قطار وتوك توك، في منطقة مزلقان سكة المحلة، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

تحطم التوك توك ومصرع شخص

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن سائق التوك توك حاول العبور من مزلقان سكة المحلة، أثناء عبور القطار رغم غلق المزلقان، ما أسفر عن مصرع شخص عمره 34 عاما، وإصابة آخر، وجار البحث عن آخرين في منطقة الحادث.

وتبين أن التوك توك تحطم بسبب قوة الصدمة، وأن القطار كان في طريقه إلى محطة المحلة الكبرى، قادما من طنطا، وأثناء عبوره مزلقان سكة حديد أول سكة المحلة، حاول سائق التوك توك العبور، رغم غلق المزلقان، وكان معه 2 آخران.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي

جرى استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وجار إسعاف المصاب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.