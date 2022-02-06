رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. خِلِى بيك

كتب:

الوطن
08:23 م | الأحد 06 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وانت لوحدك كده جواك

محدش حاسس مِن برّاك

إيه اللى كاويلك جرح الروح..

ماشى وقلقك كده وياك

بتخطّى بيخطّى معاك

بالأحزان مطرح ما تروح

وانت وحيد

وَنَسَك باصص من بعيد

ياما استنيته ف مواعيد

خِلِى بيك

من جديد

هتعيش جوه الضلمة وحيد

كأنّك مابذلتش مجاهيد

تداويك

حبيت

جوه حضن الأُنس حاولت

تلاقى البيت

وابتديت دقات قلبك لكن الونس

دا مكنش ليك

                                                                محمد خميس الحاوى 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. قطار الحياة ورحلة الندم والحسرة

بريد الوطن .. عن «عبدالناصر» و«ديليسبس» وتأميم قناة السويس

بريد الوطن .. ارصف شارع خمسة والشوارع المتفرعة منه يا محافظ المنيا

بريد الوطن .. معاً لمواجهة الفيروس المهيمن

بريد الوطن .. نصيحة العوام.. وضحايا «الفيس بوك»

بريد الوطن .. أعدنى إلى عملى بمديرية الضرائب بالغربية يا وزير المالية

بريد الوطن .. فى قصصهم عبرة.. فمن يقرأ؟

بريد الوطن .. هجرة

بريد الوطن .. العصيان (قصة قصيرة)