بريد الوطن .. خِلِى بيك

وانت لوحدك كده جواك

محدش حاسس مِن برّاك

إيه اللى كاويلك جرح الروح..

ماشى وقلقك كده وياك

بتخطّى بيخطّى معاك

بالأحزان مطرح ما تروح

وانت وحيد

وَنَسَك باصص من بعيد

ياما استنيته ف مواعيد

خِلِى بيك

من جديد

هتعيش جوه الضلمة وحيد

كأنّك مابذلتش مجاهيد

تداويك

حبيت

جوه حضن الأُنس حاولت

تلاقى البيت

وابتديت دقات قلبك لكن الونس

دا مكنش ليك

محمد خميس الحاوى

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