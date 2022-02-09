إصابة شخصين في حادث سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

أصيب شخصان في حادث على طريق «طليا- البرانية»، بمركز أشمون في محافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، وعلى الفور وصلت سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لمحاولة إنقاذ حياتهما، وتجمع عدد من الأهالي والسيارت في محيط الحادث.

قوات الشرطة تحقق في حادث أشمون بعد إصابة شخصين

عقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة، وسؤال الأهالي، وفتح الطريق أمام حركة المواصلات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيق في الواقعة.

اصطدام سيارة ملاكي بدراحة نارية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة اثنين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراحة نارية يقودها الاثنان، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.