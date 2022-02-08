مزاد لبيع سيارات وموتوسيكلات حكومية 20 فبراير: التأمين 10 آلاف جنيه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن جلسة مزاد علني الأحد 20 فبراير الجاري بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط في القاهرة، لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة وبيك آب وموتوسيكلات وتكاتك ورأس جرار وميني باص ومقطورة.

وأوضحت الخدمات الحكومية تفاصيل جلسة المزاد العلني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وأشارت إلى أن السيارات التي سيتم عرضها خلال المزاد مملوكة لعدد من الجهات الحكومية.

ماركات وطرازات سيارات المزاد

وأضافت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية أن السيارات التي سيجري عرضها خلال جلسة المزاد العلني 20 فبراير الحالي من ماركات وطرازات مختلفة وتتنوع بين سيارات إيسوزو وفيات وسوزوكي وماذدا وجيب شيروكي وهوندا وبي أم دبليو وميتسيوبيشي وداتسون وهيوانداي وسيات وشيفرولية وسيارات نيسان ورينو وبيجو وتويوتا ومرسيدس ونصر وفولفو ولاندروفر.

وتابعت الهيئة بحسب موقعها الرسمي أن جلسة المزاد العلني ستشهد عرض توكتوك بجاج وموتوسيكلات ماركات دايون وبوكسر وهوجن وجاوا وأشيا بجانب رأس جرار وتروسيكلات ومقطورة.

ولفتت إلى أن قيمة وثمن كراسة الشروط اللازمة لدخول المزاد لا تزيد عن 400 جنيه في حين يتطلب حضور المزاد العلني الأحد 20 فبراير الحالي سداد قيمة التأمين المؤقت الذي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مشيرة إلى أن كراسة الشروط والتأمين المؤقت شرط أساسي لحضور جلسة المزاد.

وأكدت «الخدمات الحكومية» على إمكانية الحصول على كراسة الشروط من المقر الرئيسي لهيئة الخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

وشددت الهيئة على ضرورة اصطحاب الراغبين في الاشتراك في المزاد أصحاب الخبرة الفنية لمعاينة السيارات والتكاتك والموتوسيكلات التي سيتم عرضها، وأن المعاينة قبل دخول المزاد هي أساس البيع وطالبت راغبي الاشتراك بضرورة إحضار كراسة الشروط بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بينما يتطلب دخول المزاد بالنسبة للتجار أو الأشخاص الاعتباريين وجود البطاقة الضريبية الخاصة بهم.

مزاد 8 فبراير

ونظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية الثلاثاء 8 فبراير الجاري مزادا علنيا لبيع مجموعة كبيرة من السيارات الملاكي والنقل والموتوسيكلات والتروسيكلات والتكاتك المملوكة لجهات تابعة للحكومة المصرية بقاعة النادي المصري القاهري في وسط القاهرة.

وأعلنت «الخدمات الحكومية» عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» أن مزاد 8 فبراير مخصص لبيع سيارات مملوكة لمجموعة من الهيئات التابعة للدولة في مقدمتها وزارة الداخلية تشمل «سيارات جيب شيروكي و سيارات دايو وسيارات سوزوكي وبيجو وهامر وتويوتا زرينو ودودح وأم بي دبليو ونصر شاهين» إضافة إلى سيارات هيونداي وجي أم سي وتويوتا ونيسان.

وأشارت الهيئة إلى بيع موتوسيكلات ماركات متعددة منها دايون وهتكو وجونج، إضافة إلى تروسيكلات وسيارات نقل ركاب ماركة «جي أم سي».