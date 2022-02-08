الكهرباء: الربط مع شمال أفريقيا يدعو إلى الفخر ويتسق مع توجيهات الرئيس

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي مع شمال أفريقيا عبر ليبيا، يدعو إلى الفخر، إذ إنه يعني أن مصر أصبحت محط أنظار العالم كله، في أن تكون مركزا محوريا ومهما جدا لتبادل الطاقة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشددًا على أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد: «مصر لديها أكثر من مشروع ربط كهربائي مثل الأردن، وقد تصل طاقة هذا المشروع إلى 2000 ميجاوات وهذا المشروع منفذ مهم جدا للربط مع العراق ولبنان، وهناك خط ربط مع ليبيا تبلغ طاقته نحو 150 ميجاوات».

الربط مع السودان

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المخطط أن تصل طاقة الربط مع السودان إلى 300 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع آخر مع المملكة العربية السعودية إذ سيتم تبادل 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى.

الربط بين أفريقيا وأوروبا

وأشار أيمن حمزة إلى أن الربط بين مصر وقبرص واليونان يعتبر ربطا بين أفريقيا وأوروبا وليس الدول الثلاث فقط، لافتًا إلى أن أفريقيا بالطاقة المتجددة، أمام أوروبا فهي لديها بعض التحديات في هذا الملف.

تصدير الطاقة

وأكد:«نستهدف تصدير الطاقة الكهربائية للخارج، وأن تكون العلاقات الاقتصادية قوية، وتدعمها العلاقات السياسية، وهو ما يمنح مصر والدول المرتبطة بها ثقلا كبيرا».