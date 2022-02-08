استشاري: بعض متعافي كورونا يشمون روائح كريهة فقط بعد الشفاء

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من مثيلتها الناجمة عن المتحورات الأخرى، لكنه يسبب إصابات أكثر، وبالتالي فإن أوميكرون أقل حدة، ونسب الإصابات الرئوية فيه أقل.

نسبة مرعبة لوفيات غير الملقحين

أضاف «الحداد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»: «مع زيادة الإصابات قد تزداد نسب الوفيات خاصة مع نسب الإصابات الشديدة»، مشيدًا بزيادة نسب التطعيمات في مصر والعالم، إذ أن نسب الوفيات عالميًا تزيد بنسبة 90% لدى غير الملقحين، لكن يمكن ملاحظة تساوي الإصابات في صفوف الملقحين وغيرهم.

أهمية اللقاحات

تابع استشاري الحساسية والمناعة، أن اللقاحات تحمي بنسبة كبيرة جدًا من الإصابات الخطيرة والوفيات، لافتًا إلى أن أشهر الأعراض طويلة الأمد هي فقدان حاستي الشم والتذوق، محذرًا من الاستهانة بالمرض لأنه قد يسبب أعراضًا طويلة الأمد، معقبًا: «أرى أن بعض الحالات من الموجة الأولى لم تستعد الشم والتذوق لكنها نادرة، وهناك أيضا حالات أصيبت بالضبابية في الدماغ والآثار التنفسية الرئوية طويلة الأمد والآلام العصبية والعضلية والوهن العام والضعف والاكتئاب».

وأوضح أن بعض الحالات تستعيد الشم بطريقة مختلفة حيث تشم الروائح بصورة ثابتة أو كريهة وكذلك بالنسبة لحالة التذوق، ويكون علاجها طويل الأمد ويحتاج إلى تمارين استنشاقيه والحصول على فيتامين ب والزنك ومحلول الملح وبخاخات تحتوي على مادة الكورتيزون.