للقادمين من للخارج.. تفاصيل تحديث إجراءات الوصول للمطارات

مع استمرار جائحة كورونا المستجد «كوفيد -19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، واصلت دول العالم، الإعلان عن تحديثات ضوابطها الخاصة بالسفر منها وإليها، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح تحديثات السفر للقادمين إلى مصر وهي كالتالي:

اشتراطات وإجراءات صحية المقررة للقادمين إلى مصر

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ضرورة تقديم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للقادمين من الخارج، من الدول المتأثرة بالسلالات المتحوّرة لفيروس كورونا بدول: «الهند، وبنجلاديش وباكستان، وبوتان، وميانمار ونيبال، وفيتنام، وسريلانكا والبرازيل، وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، على أن يجرى تطبيق الإجراءات التالية:

1- مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، بمجرد دخول البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، أو أي من المطارات المصرية.

2- قبول الشهادات المعتمدة من الدولة -جهة الإصدار- دون كشط أو شطب أو إضافة.

3- تحتوي الشهادة المعتمدة على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

4- إجراء تحليل ID Now Covid-19.

5- في حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتمّ إجراء PCR بمطار الوصول.

6- في حال إيجابية تحليل PCR يتمّ تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات، أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة بين المقيمين في الداخل.

إجراءات للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم من دول غير متأثرة بالسلالات المتحورة

وبالنسبة للقادمين من الخارج وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحوّرة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يومًا السابقة، يتمّ الآتي:

1- مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا.

2- قبول الشهادات المعتمدة في الدولة -جهة الإصدار- دون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR،Code.

3- قبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة بجميع المطارات المصرية.

4- يتمّ اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين «فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك» أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، شدد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالصفوف الأمامية حرصًا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين والعاملين.