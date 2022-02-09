استقرار حالة 3 من أسرة واحدة بعد إصابتهم باختناق في تسرب غاز ببني سويف

ذكر أطباء مستشفى بني سويف التخصصي، صباح اليوم، أن ربة منزل واثنتين من أبنائها، والذين أصيبوا باختناق إثر ادعاء تسريب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، خرجوا من المستشفى، عقب تحسن حالتهم واستقرارها، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات الأولية اللازمة ووضعهم على جهاز الأكسجين.

اختناق 3 أفراد إثر تسرب غاز

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث في ساعة متأخرة من مساء أمس، وإصابة 3 من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، ووجّه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف، المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، 3 من أسرة واحدة مصابين باختناق إثر تسرب غاز داخل شقتهم، وتبين أن المصابين، هم: «رانيا. ج. د»، 42 عاما، وأبنائها «كارل. و»، 12 عاما، و«كارن. و»، 12 عاما، مصابين باختناق غاز، وتم وضع الحالات على جهاز الأكسجين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، كما تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتبين أن حالتهم العامة متوسطة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.