«الداخلية» تكشف ملابسات استغاثة سيدة من طليق نجلتها بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجية التي تمكنت منها بموجب قرار تمكين.

تحرير محضر بالواقعة

ووفق بيان للوزارة أصدرته اليوم الأربعاء، أنّه بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، من محامٍ وكيلاً عن إحدى السيدات، كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، ضد كل من «طليق الشاكية، شقيقه، والدتهما».

غلق باب العقار واحتجاز السيدة

وأشار البيان إلى قيام المشكو في حقهم، بغلق باب العقار واحتجازها السيدة، وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها، والتعدي عليها بالسب والشتم.

وبسؤال المشكو في حقه الأول، أنكر ما نسب إليه واتهم طلقته بالتعدي عليه بالسب والشتم.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وجار استدعاء المشكو في حقهما الثاني والثالثة.