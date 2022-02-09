القاهرة: إزالة مقالب القمامة القديمة في 3 شهور ومجرى العيون تحدي كبير «فيديو»

أعلن اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لـ نظافة وتجميل القاهرة، عن حصر جميع الأماكن التي تحتوي على قمامة لرفعها على الفور، وذلك بتوجيهات من محافظ القاهرة، موضحا أن كل المناطق (الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية) لها شركة مختصة بجمع القمامة.

تحدي كبير

ذكر «الشرشابي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نحن أمام تحدٍ كبير وقادرون على رفع كل هذا الكم من المخلفات ونقلها نقلا آمنا إلى مدافنا الصحية، فقد عملنا في سور مجرى العيون وانتهينا من نقل القمامة وبدأنا العمل في منطقة الدويقة».

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وتابع: «نعمل في الأوتوستراد والسلام وكل أرجاء القاهرة لرفع القمامة ويتبقى فترة قليلة وننتهي من هذا الأمر تماما»، مشيرا إلى أن بعض المخلفات يتم رميها بشكل يومي وهناك مخلفات أخرى كانت موجودة بالفعل وهو ما تعمل الشركات على مواجهته بأفضل شكل.

شركات جمع القمامة موجودة في كل منطقة

ذكر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: «عندما تعاوننا مع شركات جمع القمامة خف الضغط على الهيئة وبالتالي فإن الإنتاج ظهر على أرض الواقع»، مشددا على أن الشركات مسؤولة عن الجمع السكني ونظافة الشوارع ورفع التراكمات القديمة الموجودة في كل منطقة.

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وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تملك أسطولا من المعدات والعربات التي تجعلها قادرة على التعامل مع الوضع: «واجهنا تحديا كبيرا خلال الفترة الماضية بإصلاح معداتنا وعرباتنا داخل ورشنا وهو ما فعلناه»، لافتا إلى أن سور مجرى العيون كان تحديا كبيرا: «كنا نرغب في التعامل مع وضع القمامة هناك دون أن نؤثر عليه، وبالتالي كان علينا الحذر والتعامل بشكل معين حتى لا نتسبب في سقوط السور».

وأوضح: «كانت المشكلة التي تواجهنا في محافظة القاهرة هي تحديد أماكن تجمعات القمامة، لكننا تعاملنا معها وقمنا بتحديدها ولدينا الإمكانيات والمعدات اللازمة بالإضافة إلى شركات جمع القمامة»، مختتما: «معداتنا تعمل بشكل يومي، ونتعامل مع المخلفات أولا باول، وخلال 3 شهور سنكون قد انتهينا من إزالة القمامة في المقالب القديمة».