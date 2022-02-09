إحالة 79 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

غياب بدون سند قانوني

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة 79 من العاملين بالمصالح الحكومية والواحات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص حملات رقابية مكثفة، حيث تم المرور علي عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى الدكتور حمدي الطباخ المركزي، للوقوف على مدى الانضباط الإداري.

وأسفرت الحملة الرقابية عن رصد غياب 79 حالة من العاملين دون سند قانوني، وكذلك وجود 41 حالة ترك عمل دون سبب.

حملات رقابية

وفي سياق آخر، وجه محافظ البحيرة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصالح الحكومية علي مدار الأسبوع لتطبيق القانون.

كما نفدت الوحدات المحلية بمدن المحافظة حملات رقابية على المحال التجارية، ما أسفر عن إزالة 600 حالة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار، بنطاق شوارع المحكمة، وأحمد عرابي، وبور سعيد، والكوبري العام، وشارع الجيش، كما تم مصادرة 40 شيشة بعدد من المقاهي.