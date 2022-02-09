رانيا ياسين وبسمة وهبة تدعمان شيرين بعد عودتها لحسام حبيب: خبر يفرح

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين والإعلامية بسمة وهبة على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد عودتها مرة أخرى لزوجها الفنان حسام حبيب بعد انفصال دام لشهرين.

رانيا محمود ياسين: خبر يفرح.. ربنا يسعدهم

ونشرت «رانيا» صورة لشيرين وحسام حبيب عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الواحد بيفرح لما بيلاقي أخبار تفرح على فيس بوك ربنا يسعدهم كفايا أخبار وحشة وحوارات مقرفة الحمد الله».

بسمة وهبة: ألف مبروك شيرين وحسام

بينما أعربت «بسمة» عن سعادتها بعودة الفنانة شيرين لزوجها، ونشرت صورة تجمعهما، وعلقت عليها قائلة: «كنت متأكدة إنها زوبعة فنجان وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده أنهم حيرجعوا لبعض ألف مبروك شيرين وحسام».

عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

يذكر أن عودة شيرين إلى حسام حبيب جاءت بعد انفصالهما الفترة الماضية عن بعضهما البعض، وقيام شيرين بحلاقة شعرها «زيرو» بعد طلاقهما، كما أشارت خلال لقاءات تليفزيونية عن تعرضها للعديد من الأزمات النفسية الفترة الماضية، ولكنها تحب حسام حبيب.

وكان منظم الحفلات يوسف دندش هو من كشف عن عودة الثنائي مجددا لبعضهما البعض، موضحًا أنه عندما تواصل هاتفيا بشيرين مؤخرًا، أجابه حسام حبيب، معبرًا عن سعادته بعودة شيرين لحسام مرة أخرى.

شيرين تعلن وفاة جدة حسام حبيب

كما أن شيرين عبد الوهاب هي من أعلنت الأيام الماضية عن وفاة جدة الفنان حسام حبيب، حيث كتبت عبر خاصية «ستوري» عبر «انستجرام»: «بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ببالغ الحزم ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية جدة حسام حبيب».