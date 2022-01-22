شخص «يعاكس» الفتيات من شرفة منزله بالبحيرة.. مقطع فيديو كشف الجريمة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات وقيامه بإتيان أفعال خادشة للحياء.

الداخلية تحدد هوية المتهم

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية المذكور، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر قيامه «بمعاكسة» إحدى السيدات حال تواجدها بشرفة مسكنها بعقار مقابل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهم.